15日、「2027 ミス・ティーン・ジャパン」開催発表会が行われ、大会応援アンバサダーを務める俳優の新川優愛らが登壇した。【映像】清楚な花柄ワンピース姿の新川優愛（全身ショットも）この大会は、モデル・タレント・俳優の登竜門として、13〜19歳までを対象に募集するコンテストで、今年で16回目の開催。審査員を務める新川は、応募者への思いを「目の前で一生懸命自己PRをしてくれる、特技を披露してくれる女の子たちを見