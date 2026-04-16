お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が15日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。子供にYouTubeを見せ続けることに対する考えを述べた。視聴者からの相談で3歳の息子がYouTubeにハマりすぎているとの悩みが寄せられた。生成AI作られた映像や、外国人が騒いでいるだけのワケの分からない動画に夢中で不安があるとし、このままYouTubeを見せ続けて良いと思うかと問いかけた。自身のYouTubeチャン