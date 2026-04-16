16日の衆院内閣委員会において、参政党の川裕一郎議員が「ロシアによる選挙介入疑惑」について質問した。【映像】参政議員「ありがとうございます」の瞬間（実際の様子）川議員はインテリジェンスの強化に関する質疑をする中で、公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所上席研究員 大澤淳氏による「昨夏の参院選において、ロシアからと見られる影響工作が指摘をされている」「ロシアによる特定政党への支持が急拡散されている」