ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の『ニャンちゅう』シリーズで長年『ニャンちゅう』役を務め、現在は、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが4月15日、自身のブログを更新。呼吸器の設定について綴りました。 【写真を見る】【 ＡＬＳ闘病 】声優・津久井教生さん「自発呼吸もできていたのですがこの１年でジワジワと落ちました」「進行は止まってくれませんでした」【ニャンちゅう】