1日目のホームパーティーでは、SnowManのラウール似だと噂される高3・とおまと佐藤健似の高3・かいとが、とあを取り合う展開に。「一緒に取りに行かん？」ととあを誘い出し、自然に距離を縮めるとおまと、隣で静かに闘争心を燃やすかいと。バチバチの展開が繰り広げられた。【映像】ラウール似男子と可愛すぎる爆モテ高2女子のビジュアル毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。1