日経平均株価は、きょうも上昇しています。最高値を更新しました。【映像】日経平均株価の値動き日経平均は取引開始とともに300円あまり上昇し、その後、上げ幅は1200円を超えました。前日のアメリカの株式市場で、ハイテク株を中心に構成されるナスダック総合指数が、5か月半ぶりに最高値を更新するなどした影響を受けています。また中東情勢をめぐり、戦闘終結に向けた交渉が継続するという期待感から買う動きもあると市場