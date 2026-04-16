かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。4月15日（水）の同番組では、人気芸人が“ガチメイク”の力で衝撃変身した姿を披露する場面があった。【映像】人気芸人が“ガチメイク”で衝撃変身！白濱亜嵐も絶賛「顔面めちゃくちゃキレイ」今回の企画は、「第3回 とにかくイイ女になりたいねん」。コントなどのネタで笑いを取りにいく女装ではなく、ガチメイクで“イイ女”を