【週刊少年チャンピオン 2026年No.20】 4月16日 発売 価格：400円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン 2026年No.20」を4月16日に発売した。価格は400円。 週チャンでは今号から「2号連続乃木坂46祭り」を開催。第1弾となる今号では、表紙と巻頭グラビアに乃木坂46の増田三莉音さんが3度目の登場。6期生オーディションで「週刊少年チャンピ