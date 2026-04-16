◆■群馬がクラブ新13連勝…A東京は痛い黒星 「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦は、4月15日に全国各地で第32節が行われ、レギュラーシーズンも残り7試合となった。依然としてチャンピオンシップ争いが白熱しており、地区優勝の行方もわからなくなってきた。 東地区では、首位・宇都宮ブレックスと2位・群馬クレインサンダーズが連勝を伸ばし、宇都宮の地区優勝マジッ