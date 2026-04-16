「築地食堂源ちゃん」などを運営するサイプレス・ホールディングスが続伸している。１５日の取引終了後に、「銀座惣菜店」のフランチャイズ展開を開始すると発表しており、好材料視されている。 「銀座惣菜店」はＫＳフロンティア（茨城県つくば市）が運営する炭火焼き鳥、鶏惣菜、弁当の専門店。サイプレスでは、中食を含めた収益源の多角化を図るため２２年７月にフランチャイジーとして１号店を出店し、現