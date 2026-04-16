スギホールディングスが続伸している。１５日の取引終了後に発表した３月度の月次速報で、既存店売上高が前年同月比５．７％増となり、４７カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。ドラッグストア事業が同３．２％増、調剤事業が同１２．０％増となった。 出所：MINKABU PRESS