弁護士ドットコムが反落している。１５日の取引終了後に、保有する投資有価証券に関して減損処理を実施した結果、２６年３月期第４四半期に投資有価証券評価損２億１００万円を特別損失として計上することになったと発表したことが嫌気されている。なお、同件による２６年３月期業績予想の修正はないとしている。 出所：MINKABU PRESS