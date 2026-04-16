「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日正午現在でＪＸ金属が「買い予想数上昇」２位となっている。 １６日の東証プライム市場でＪＸ金属が反発。株価は１５日に５５７４円の最高値をつけており、売買代金でも全市場で上位に顔を出している。同社は半導体製造時に使う金属の薄膜材料「スパッタリングターゲット」で世界シェア６割を誇る。また、データセンターの通信設備