ＴＯＴＯが３日続伸している。同社は１５日、中東地域の情勢悪化を起因にストップしていたシステムバス・ユニットバスの新規受注について、２０日から段階的に再開すると発表しており、好材料視されている。 出所：MINKABU PRESS