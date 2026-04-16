１６日に実施された流動性供給（第４５１回）入札（対象：残存期間５年超１１年以下）は、最大落札利回り格差がプラス０．０１２％、平均落札利回り格差がプラス０．００８％となった。また、応札倍率は３．０１倍だった。 出所：MINKABU PRESS