午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１００７、値下がり銘柄数は４９８、変わらずは６５銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、繊維、電気機器、情報・通信など。値下がりで目立つのは水産・農林、鉱業、陸運。 出所：MINKABU PRESS