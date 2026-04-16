Number_iの神宮寺勇太が出演する、池田模範堂の湿疹／皮ふ炎治療薬『ムヒベタV液』の新TVCM『効果の部屋速攻ステロイド』篇が、4月17日より全国で放映される。 （関連：【画像あり】Number_i 神宮寺勇太、『ムヒベタV液』新TVCM『効果の部屋速攻ステロイド』篇より） 本CMでは、紺色のスーツに身を包んだ神宮寺が、青を基調としたインスタレーションのような空間を背景に、クールかつスマートな演技