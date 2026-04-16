DJIは4月16日（木）、新たなティザー広告を自社サイトで掲出した。発表日は4月28日（火）21時00分と見られ、今回はワイヤレスマイクの新製品のようだ。 公開されているのは、色とりどりの多数の矩形が回転し、それらが一体化して正方形の物体になるというモーションと、「ようこそ、個性を楽しむ録音世界へ」というキャッチコピー。 生成された物体は、DJIのワイヤレスマイクに同梱されているレシӦ