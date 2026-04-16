―戸惑うメディア・専門家・コメンテイター― （1）メディア・専門家のトランプ批判大合唱と堅調な市場との極端なギャップ ●破天荒なトランプについていけないメディア・専門家 トランプ批判大合唱の中で、2月28日のイラン空爆により8％下落した米国株式（S＆P500指数）は4月13日に全値戻しを達成し、史上最高値更新まであと1％のところまで回復している。原油先物価格も期近物は1バレル＝90～1