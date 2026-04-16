16日13時現在の日経平均株価は前日比1313.79円（2.26％）高の5万9448.03円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1007、値下がりは498、変わらずは65と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を272.74円押し上げている。次いでＳＢＧ が205.16円、東エレク が165.93円、ＴＤＫ が112.89円、ダイキン が72.58円と続く。 マイナス寄与度は11.97