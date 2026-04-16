俳優・柳楽優弥の妻で、俳優の豊田エリーが15日、自身のインスタグラムを更新。娘と愛知・ジブリパークに出かけたことを明かし、「子どものように遊んだ日」と楽しげなプライベートショットを公開した。【写真】「子どものように遊んだ日」娘とジブリパークを満喫した豊田エリー「家や城の中は撮影禁止なのがとても良い。スマホを向けずに、なにかをじっくりと眺めることってなんだか貴重になってきてるから」とパーク内のルー