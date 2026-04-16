今年の夏も厳しい暑さになりそうです。メーカーの調査によると、4人に1人ほどが夏にエアコンの不具合を経験しています。今のうちからやっておきたいのが試運転ですが、“したつもり”になっているケースが多いといいます。正しいやり方を紹介します。■スポーツ界でも暑さ対策に注目森圭介アナウンサー「4月に入ってから各地で既に夏日が観測されています。今年もやはり、暑さに注意が必要になってくるようです」「都内の東京ビッ