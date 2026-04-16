女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が17日、第15話が放送される。直美（上坂）のうそが捨松（多部未華子）に見抜かれるが、捨松からは炊き出しの手伝いを頼まれる。そこには知られざる捨松の思いがあった。一方、美津（水野美紀）の力で、ご近所のマツ（丸山礼）たちに家の片づけを手伝ってもらうなど、りん（見上）の暮らしも軌道