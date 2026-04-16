三谷作品のアジア人気の根強さを改めて印象づける発表だ――。2008年に公開され、興行収入39.2億円を記録した三谷幸喜脚本・監督のフジテレビ映画『ザ・マジックアワー』が香港で舞台化される。タイトルは『THE MAGIC HOUR 魔幻時刻』で、6月5日から香港演芸学院歌劇院で上演される。『THE MAGIC HOUR魔幻時刻』(C)原作：三谷幸喜(C)2008 フジテレビ 東宝『ザ・マジックアワー』は、暗黒街のボスの愛人に手を出した男が、命を助