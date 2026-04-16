ABEMA『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円!』が11日から12日にわたり生配信された。『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円!』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○子ども記者が突撃『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円!』は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組。ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲得