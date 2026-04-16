赤ちゃん本舗の調査・研究機関「赤ちゃんのいる暮らし研究所」は2026年4月15日、0〜2歳の子どもがいる方を対象に実施した「ベビー肌着のサイズや形状、袖丈の切り替えに関するアンケート調査」の結果を発表した。本調査は2023年5月20日〜22日の期間、アカチャンホンポ会員2,633件を対象にインターネット調査により行われた。○サイズアップの最初の分岐点は「生後3〜5か月」サイズアップの最初の分岐点調査の結果、0〜2か月では「5