Amazonのホーム＆キッチンカテゴリーで3年連続売上No.1を誇る人気ブランド「タオル研究所」から、初の美容領域アイテムとなる「ヘアケアタオル研究『回答は綿でした』」が登場しました。 「タオルドライ時の摩擦ダメージをどこまで減らせるか」を徹底研究して生まれたというこのタオルは、速乾重視のマイクロファイバーが主流の市場に対し、あえて独自開発の特殊加工綿を採用しているのが一番の特長です。 今回は、高い吸水