染谷将太主演で映画化される5月15日公開の『廃用身』のトークショー付き最速試写会が15日に開催され、現役医師の原作者・久坂部羊と吉田光希監督が登壇。原作の背景や映画化に至った経緯についてや、本作が内包するテーマについて語り合った。【写真】原作者・久坂部羊と吉田光希監督がトーク！映画『廃用身』最速試写会の様子ステージに登場した久坂部は、映像化のオファーが来た当初は「大丈夫かな……？」と不安の方が大