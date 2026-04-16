女優の本田望結の“ほろ酔い”ショットが話題になっている。１６日までに更新したインスタグラムに「ヨッテナイ」とつづると、グラスを手にするショットを披露。また、飲んでいる動画もアップされた。この投稿に「うーん、酔ってますね」「可愛い過ぎて素敵」「超絶ダントツはちゃめちゃかわいい好き」「素敵な女性になってる綺麗」「一緒に飲みに行きたーーい！」「望結さん、ほろ酔い姿も凄く素敵で魅力的で可愛いくて