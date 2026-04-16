オーディション企画『No No Girls』のファイナリストで、ちゃんみなが主宰する新レーベル「NO LABEL ARTISTS」第一弾アーティストとしてデビューを果たしたふみのの3rdシングル「よくあるはなし」が今夜、初解禁される。【ライブ写真】リスナー感謝祭イベントに出演したふみの「よくあるはなし」は、テレビ朝日系ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（毎週木曜後9：00）の主題歌として発表されており、今夜いよい