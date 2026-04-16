お笑い芸人の波田陽区（50）が16日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。全盛期の豪快エピソードを披露した。同番組に「最高月収2800万円の印税石油王天狗」として登場した波田。「月の飲み代600万円ついたあだ名は“石油王”」との紹介に、かつての放蕩（ほうとう）ぶりを回想した。値段が書かれていない寿司店や、高級焼肉店、銀座の中華料理店に毎晩後輩たちを大勢引き連れ、「一晩で2、