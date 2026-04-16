7人組グループ・Travis Japanの松田元太とヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が、19日放送のMBS・TBS系特別番組『外国人が出題！ニッポンのクイズ』（後3：30）でMCを務める。私たちが当たり前だと思っている日本の文化や光景を「外国人の視点」から再発見する、驚きと笑いに満ちたクイズバラエティー。放送後にはTVerでの見逃し配信も実施する。【写真】MCを務める松田元太クイズのテーマは、外国人が考えた「日本にまつ