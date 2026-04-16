◇東都大学野球春季リーグ戦第2週最終日国学院大 3―1 立正大（2026年4月16日神宮）開幕5戦4発とブレーク中の立正大・高田庵冬内野手（あんと、1年＝仙台育英）は単打1本の4打数1安打に終わり、この日はリーグの1年生最多本塁打記録更新はならなかった。2点を追う9回2死一塁。一打同点の場面で投ゴロに倒れた高田は悔しそうに一塁へ向かった。国学院大の左腕エース藤本士生（3年＝土浦日大）に挑んだが、14日の1回戦に続