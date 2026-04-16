アメリカ・タイム誌が毎年恒例の「世界で最も影響力のある100人」を公式サイトで公開。アーティスト部門でBLACKPINKのジェニーが選出された。【ライブ写真】圧倒的美！強く美しいBLACKPINK（『BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] IN TOKYO』より）ジェニーについては、シンガー・ソングライターのグレイシー・エイブラムスが推薦コメントを寄せており、「無駄を省いて言うと、ジェニーはスター」「静かな瞬間でさえ、あらゆる雑