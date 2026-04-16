レーシングドライバーでSUPER GT GT500クラスのNISMOチーム監督の松田次生さんが4月13日、自身のインスタグラムに福井訪問の様子を投稿しました。【写真を見る】【 レーシングドライバー・松田次生 】新型FRO車両「パトロールNISMO」の低重心フォルムに驚愕愛車エクストレイルのカスタム構想も松田さんは「初、福井でのお仕事でしたが、盛り上がって良かったです ありがとうございました」とコメントし、仕事で初めて福井