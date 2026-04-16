元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が15日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。AKB時代にあぐらをかきながら握手会に参加したエピソードを披露し、現役アイドルを驚かせた。リスナーから、桜を見ると、自宅で桜の花びらを作るAKBの企画に対して、柏木がカメラが回っている中で文句を言っていたことを思い出すという声が寄せられた。お笑いタレントのケンドーコバヤシ