TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が16日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。視聴者に異例の呼びかけをする場面があった。例年、同局では米男子ゴルフツアー・マスターズ中継を行っており、今年も10日、13日の2日間、同番組が放送を休止した。午前6時前、「もう一つデータが出たのでご紹介」と切り出した安住アナ。「朝の情報番組は継続性、習慣化が大事と言われている中で