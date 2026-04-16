ガジェットのレビューやDIY動画で人気のYouTuber・カズが4月11日、自身のチャンネルを更新。「※高級カメラ買うな！iPhoneを最強にする謎板キタ！」と題して、全天球VRカメラで知られるInsta360が展開する「スマホ裏に貼る画面」（自撮りモニター）のレビューを行なった。 （関連：【画像あり】自撮りのクオリティをアップさせる「スマホ裏に貼るモニター」とは） 360度カメラだけでなく、ジンバル