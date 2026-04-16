楽天は１６日、青野拓海内野手が１４日に都内の病院で「左外傷性肩関節脱臼に対する鏡視下Ｂａｎｋａｒｔ修復術」を受けたと発表した。今後は回復状況を見ながら復帰を目指すとしている。青野は氷見高（富山）から２３年ドラフト８位で楽天に入団。これまで１軍公式戦の出場はない。