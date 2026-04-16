16人組ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEでパフォーマーを務める神谷健太（30）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。持病を患っていることを明かした。【写真】「ちゃんと休んでもいるからね笑」持病明かした投稿（全文）投稿で「皆さん『群発頭痛』という言葉をご存知ですか？」と呼びかけ、「有病率は全人口の約0.1%と非常に稀だそうです。自殺頭痛と呼ばれ尿路結石・心筋梗塞と並び世界三大激痛と言われていま