４月１１日の阪神牝馬Ｓで８着だったラヴァンダ（牝５歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）は、予定通りヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）に向かう。鞍上は引き続き岩田望来騎手の予定。シルクロードＳ５着のヤブサメは京王杯ＳＣ（５月２日、東京）へ武豊騎手と向かう。ダービー卿ＣＴで１１着のジュンブロッサムはエプソムＣ（５月９日、東京）を予定。川崎記念７着のテンカ