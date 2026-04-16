タレントの関根勤、関根麻里が16日、都内で行われた『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス“Let's Party!” 記者発表会』に登壇。ともに「ディズニー・オン・アイス」を楽しんでいる孫の驚きの成長ぶりを明かした。【集合ショット】かわいい！ミッキー＆ミニー＆スペシャルサポーターらこの日は、スペシャルサポーターに就任したSnow Manの宮舘涼太とともにトークを展開。麻里は2015年、「ディズニー・オン・アイス」