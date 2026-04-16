安達優季容疑者(37)息子・結希さんの殺害認める供述 京都府南丹市の山林で男子児童の遺体がみつかった事件で、児童の父親で会社員の安達優季容疑者（37）が死体遺棄の疑いで逮捕されました。 【写真を見る】【速報】結希さんの殺害認める供述父親の安達優季容疑者が逮捕前の任意の調べに対し 捜査関係者への取材で、安達容疑者は逮捕前の任意の調べに対し、息子の結希さん（11）の殺害について認める供述をしていたことがわ