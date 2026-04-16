テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが１６日までにＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。自身のインスタグラムに「スーパーＪチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！」と感謝の言葉を記すと、続けて「毎日衣装が春色で、季節を感じています」とつづり、衣装ショットを公開した。森山アナはタイトなミントグリーンのトップスに白のズボンを合わせた春コーデを始め、３パターンのファッションを披露した。この