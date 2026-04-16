ＦＣ東京が国連気候変動枠組条約（スポーツを通じた気候行動枠組み）にＪクラブで初めて署名したことを１６日、発表した。クラブは、ホームタウン・東京で社会連携活動と環境アクションを進めており、この署名によって、その実践を国際的な基準へ引き上げ、クラブとしての責任と発信力をさらに高めていく一歩になるとした。ＦＣ東京の川岸滋也社長はクラブを通じ「今回の署名は、私たちのソーシャルステートメントとサステナビ