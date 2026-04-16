◇ナ・リーグドジャース−メッツ（2026年4月15日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのメッツ戦に先発。6回2安打1失点、毎回の2桁10三振を奪って試合をつくり、今季2勝目の権利を持って降板した。最後の力を振り絞った。6回、ロベルト、バティを2者連続空振り三振に仕留めると、ビシェットも直球、スイーパーで追い込み3球目、スプリットを低めに落としてバットに空を切らせ、3