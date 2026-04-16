世帯年収700万円と聞くと、一般的には「それなりに余裕がある」と思われがちです。しかし、実際に子育てをしている家庭では、教育費や日々の生活費がかさみ、「なかなか貯金ができない」と感じている方も少なくありません。 一方で、子どもがいない家庭と比べた場合、本当に家計の余裕には大きな差があるのでしょうか。本記事では、子育て世帯と子どもがいない世帯の家計の違いや、その理由、そして今後の対策についてわか