地方公務員の友人が「レクサス」を購入したと聞き、その収入水準について気になった方もいるかもしれません。一般に公務員は「高給ではない」といわれることもありますが、実際の年収については客観的なデータをもとに確認することが重要です。 本記事では、統計データをもとに地方公務員の給与の実態を整理するとともに、「レクサス」のような高級車の購入が現実的かどうかについても解説していきます。