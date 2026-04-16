妻がフルタイムで働きたいと考えたとき、多くの家庭で気になるのが「扶養を外れると損をするのではないか」という点でしょう。これまで扶養の範囲内で働いていた場合は、税金や社会保険料の負担が新たに発生します。 そのため、一見すると手取りが減るように感じるかもしれません。しかし、実際には収入の増加によって世帯全体の家計がどう変わるのかを冷静に考えることが重要です。本記事では、扶養を外れた場合の税金や保