ドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）が１５日（日本時間１６日）、本拠地ロサンゼルスでのメッツ戦で今季１号となる先制２ランをかっ飛ばした。「８番・遊撃」で先発出場したキム・ヘソンの笑顔がはじけたのは、２回二死二塁で迎えた第１打席だった。相手先発右腕のホームズがカウント２―１から投じたシンカーが甘く入ってきたところを見逃さず、捉えた打球は右中間フェンスを越えるうれしい一発となった。試合と